لذيذة وصادقة.. إشادات واسعة بأداء فرح الزاهد في مسلسل "لينك"

القاهرة - محمد ابراهيم - حازت الفنانة فرح الزاهد على إشادات واسعة، وذلك بعد تألقها في أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لينك"، والذي حققت نجاحًا كبيرًا من خلال شخصية سعاد التي تجسدها في أحداث المسلسل.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بأداء فرح الزاهد في أحداث المسلسل.

وجاء من بين التعليقات: "مشهد لفرح الزاهد من اللي يخلوك تسكت شوية بعد ما يخلص.. حرفيًا مشهد متكامل".

وعلقت متابعة: "في مشاهد كتير لفرح الزاهد تلاقي إحساسها عالي أو ي خصوصا المشهد ده، مفيش حاجة طالعة صدفة، ومفيش انفعال زيادة عن اللزوم.



أداء موزون، ذكي، ومليان شغل … وده اللي بيخلي مشاهدها دايمًا صادقة وتدخل القلب بسهولة".

وقالت متابعة أخرى: "لذيذة وعفوية أو ي.. فرح الزاهد من اكتر الممثلات اللي على الساحة حاليا تتحب بسهولة من غير افتعال ولا ادوار مبالغ فيها بالعكس عاملة دور البنت البسيطة الطبيعية حلو أو ي اللي تحس إنه ا واحدة مننا عادي مش جايه من كوكب تاني عرفت تعمل دور البنت البسيطة اللي من طبقة متوسطة واخت وام وزوجة بشكل طبيعي جدا ودون أڤورة".

وجاء من بينها أيضًا بعض التعليقات التي تعكس وصول صدق مشاعرها والتي صادفت وجودها في الواقع ومنها: "مفيش مشهد ليكي في لينك غير وبعيط معاكي يمكن أكتر منك كمان عشان مريت بكل اللي مريتي بيه ويمكن أكتر".

وقالت أخرى: "ممكن أقولك حاجة مش عارفة هتشوفي رسالتي وﻻ ﻻ بس إنتي خلتيني اعيط وانتي بتعيطي في المسلسل".

أحداث مسلسل لينك

تدور قصة مسلسل لينك حول "بكر" سيد رجب، الموظف البسيط الذي يُحال إلى المعاش، ويحلم بأن يعيش ما تبقى له من عمره في هدوء مستندًا إلى مكافأة نهاية خدمته، لكن هذا الهدوء لا يدوم طويلًا، إذ تتبدل حياته تمامًا بعدما يضغط عن طريق الخطأ على رابط إلكتروني، ليكتشف أن أمواله اختفت بالكامل، ومن هنا تبدأ رحلة مليئة بالتحديات، حين يقرر البحث عن العدالة بمساعدة جارته "أسما" رانيا يوسف، ليجد نفسه في مغامرة غير متوقعة تجمعه بشاب موهوب في عالم الهاكرز، لتتكشف سلسلة من الأسرار والمفاجآت.

أبطال مسلسل لينك

ومسلسل لينك من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، منهم ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، تامر فرج المسلسل من تأليف ورشة “ج” بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، مسئول اعلامى د. محمد محسن ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وأحمد بلال.



مواعيد عرض مسلسل لينك

يعرض مسلسل لينك من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة DMC في الساعة 8 مساء، ويعاد في الساعة 11 على DMC دراما، بالتزامن مع منصة WATCH IT.