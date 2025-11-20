نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهيناز: فخورة ببرنامج "دولة التلاوة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت المطربة شاهيناز أنها فخورة ببرنامج دوله التلاوه، الذي يعد الأكبر من نوعه في مجال اكتشاف المواهب في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، ويتميز بتقديم جوائز مالية ضخمة.

تصريحات شاهيناز

وأكدت وزارة الأوقاف أنها تشعر بعمق من الفخر والامتنان مع انطلاق مسابقة "دولة التلاوة" من أرضٍ كانت وستظل الحاضنة الكبرى لفنّ التلاوه، والمدرسة التى نهلت منها الشعوبُ معانى الجمال، وتعلّمت على أيدى قرائها أصول الأداء وروح الخشوع.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ما شهدته من تفاعل كريم مع برنامج “دولة التلاوة” لم يكن مجرد متابعة إعلامية، بل كان حضورًا وجدانيًّا يعبّر عن تقدير راسخ لهذا التراث، ووعي أصيل بقيمة المدرسة المصرية التى امتد عطاؤها عبر عقود طويلة.