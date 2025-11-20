نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي في بث مباشر اليوم على صفحته الرسمية ليكشف عن آخر تطورات حالته الصحية.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي عن بث مباشر له اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر، عقب تعافيه من أزمته الصحية الذي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية، ونقل على أثرها لأحدى المستشفيات، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وذلك للكشف آخر تطورات حالته الصحية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ محمد صبحي: "انتظروني الخميس في بث مباشر live على الصفحة الساعة 8 مساءً.. في انتظار جمهوري الحبيب".



تفاصيل تعرض محمد صبحي لأزمة صحية

تعرض الفنان محمد صبحي لوعكة صحية شديدة،خلال الأيام الماضية، تمثلت في إصابته بتشنجات حادة وقيء متكرر، لذا استدعى نقله للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم، مما أثار قلق جمهوره ومحبيه داخل وخارج الوسط الفني.



آخر ظهور لـ محمد صبحي

وكان آخر ظهور للفنان محمد صبحي عبر شاشات التلفزيون في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، ضمن برنامج «العاشرة» على قناة إكسترا نيوز، وكان ذلك أول ظهور له بعد فترة من الغياب.



آخر أعمال محمد صبحي

وعرض للفنان محمد صبحي مؤخرًا المسرحية الكوميدية الغنائية «فارس يكشف المستور» التي عُرضت عام 2024، وحققت نجاحًا واسعًا، حيث ناقشت قضايا سياسية واجتماعية مهمة بأسلوب فني ساخر وهادف، ودعت إلى مواجهة الاحتلال الأمريكي والصهيوني من خلال رسالة فكرية قوية.