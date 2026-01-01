الرياض - كتبت رنا صلاح - شاركت الفنانة المصرية رندا البحيري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وعلقت عليها بكلمات طويلة.

رندا البحيري ترد على فيديو طليقها

وجاء هذا المنشور بعد مطالبات من حولها بالرد على الفيديو الذي نشر لطليقها المحامي سعيد جميل مع رجل الأعمال شادي ريان، وهما يقولان "إن حظ السيارات المستعملة أفضل من حظ تلك الجديدة".

واعتبر الجمهور أن الفيديو الذي تم تداوله جاء للسخرية من طليقتهما رندا البحيري ودينا طلعت.

وأكدت رندا البحيري أن الصحافة وكل من حولها طلبوا منها أن تقوم بالرد بعد إهانتها، قائلة "يمكن الدنيا كلها كلمتني والصحافة كمان علشان أرد، وكله بيقولي يا راندا مينفعش إنك مترديش، إنت اتهانتي".

وأضافت "أنا بصراحة شايفة إن اللي هان... هان نفسه... آه أنا شوفت كتير، سنين طويلة وعانيت حقيقي، بس ربنا الحق العدل، أكيد في وسط المحن كان بيكون فيه حاجات جميلة وجميلة أوي كمان".

وتابعت "نظرة في عين ابني بالدنيا وما فيها، إحساسي إن ربنا معايا في كل خطوة بخطيها، ده الأهم في حياتي كلها. وأخيرا التفاف الناس حول الحق، ده بيهدي من وجع قلب الواحد".

وأشارت إلى مسلسل «ضل حيطة» للفنانة ياسمين صبري، لمعرفة ما حصل معها، "أنا مش قادرة أحكي كتير في الحاجات دي، هي بالنسبة لي فاتت الحمد لله وعدت، بس أنا مستغربة من حاجة، هو بشير عرف قصة حياتي منين؟ ولا هي توارد خواطر وصدف يا محمد؟ مش طبيعي كده".

وتابعت"اللي عايز يعرف حصل لي إيه بالملي، ومريت بإيه بالظبط وبالحرف وبالمشهد، يقدر يتفرج على مسلسل اسمه الأميرة (ضل حيطة) للنجمة ياسمين صبري".

واختتمت المنشور وهي تشكر كل من وقف بجانبها "أخيرا بشكر كل بني آدم محترم نزيه قال في حقي كلمة كويسة، شكرا ليكم حقيقي، أنتم مكسبى وأنتم أدوات الله في الأرض اللي سخرها علشان يجبر خاطري، بحبكم وشكرا ليكم جدا".