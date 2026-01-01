الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب عرض فيلم الملحد، نشرت الفنانة درة، وهي من إحدى المشاركات في الفيلم، عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستغرام، فيديو.

درة تعلق على فيلم الملحد

وعلقت درة على الفيديو: "من كواليس يوم تصوير الشخصية التي قدمتها كضيفة شرف في فيلم الملحد، المعروض حاليا في السينما، مع الأستاذ محمود حميدة وأحمد حاتم".

وأكدت أن الفيلم "يعرض صناعة قصة مهمة، لأن الطريق الخطأ أو المتطرف قد يؤدي إلى ضلال، والطريق الصحيح يبدأ من النشأة على الإيمان والقيم الصحيحة".

ويعرض فيلم الملحد مساء اليوم، الذي يصادف ليلة رأس السنة الجديدة.

والجدير بالذكر أن فيلم الملحد تعرض للكثير من الانتقادات من الوسط الفني ومن الجمهور المترقب له، حول القصة التي يتناولها.

ويعد الفيلم من إخراج محمد العدل وأحمد صلاح سوني، وتأليف إبراهيم عيسى، وبطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، وعدد من الفنانين.