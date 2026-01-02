الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف أحمد السقا عن تفاصيل جديدة تتعلق بحياته العائلية بعد انفصاله عن مها الصغير، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستقرار النفسي لأبنائه يأتي في مقدمة أولوياته، مهما كان الثمن.

أحمد السقا يكشف كواليس وضعه العائلي بعد الانفصال

وقال السقا، إنه يحرص على احتواء أسرته وتجاوز أي ضغوط قد تؤثر على أبنائه، موضحًا: "حتى لو ضغطت على نفسي، المهم أولادي يعيشوا في سلام".

وأشار إلى أن نجليه ياسين وحمزة يقيمان معه بشكل دائم، بينما تتنقل ابنته نادية بينه وبين والدتها، مؤكدًا أن الأجواء داخل الأسرة مستقرة وتسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي توتر يؤثر على الأطفال.

ونفى السقا وجود أي خلافات أو صراعات مع والدة أبنائه، مشددًا على أن العلاقة بينهما متوازنة، وما حدث لا يمكن وصفه بحرب، وهو ما ساعد على حماية الأبناء من أي شعور بالانقسام أو الأزمة.

وتطرق السقا للحديث عن الأزمة الأخيرة التي أثيرت حول طليقته، مؤكدًا أن الضغوط النفسية قد تدفع أي إنسان لارتكاب أخطاء غير مقصودة، مشيرًا إلى أن الخطأ وارد، خاصة بعد سنوات طويلة من العِشرة دون مشكلات مماثلة، لافتًا إلى أنه علم بتقديم اعتذار في هذا الشأن.