بعد غياب لسنوات بسبب المرض.. سيلين ديون تطل بفيديو جديد أعلنت المغنية الكندية سيلين ديون مساء الاثنين عبر فيديو ورسائل عرضت على برج إيفل في يوم عيد ميلادها الثامن إقرأ المزيد

أعلنت المغنية الكندية سيلين ديون، مساء الاثنين، عبر فيديو ورسائل عُرضت على برج إيفل في يوم عيد ميلادها الثامن والخمسين، عن 10 حفلات موسيقية خلال الخريف المقبل في باريس، لتمهد بذلك لعودتها الرسمية بعد غياب عن الحفلات دام ست سنوات.
وقالت النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية في رسالة مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي وقناة "فرانس 2" الفرنسية العامة: "هذا العام، سأحصل على أفضل هدية عيد ميلاد في حياتي. ستتاح لي الفرصة لرؤيتكم، لأؤدي لكم مرة أخرى".
في الوقت نفسه، شاهد مئات المعجبين أمام برج إيفل عرضاً ضوئياً على أنغام بعض من أشهر الأغاني التي أدتها ديون، بما يشمل أداءها لأغنية إديت بياف الشهيرة "Hymne a l'amour" ("نشيد الحب"). وعُرضت رسائل بلغات عدة على البرج بينها "باريس، أنا جاهزة".
CELINE DION PARIS 2026— Celine Dion (@celinedion) March 30, 2026
10 unforgettable shows starting this September.
ومن المقرر إقامة 10 حفلات موسيقية في الفترة من 12 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، بواقع حفلتين أسبوعياً، يومي السبت والأربعاء. فيما اختارت المغنية أن تعود إلى جمهورها بنمط حفلات شبيه بذلك الذي اعتمدته علبى مدى 16 عاماً في لاس فيغاس.
