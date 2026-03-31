نعرض لكم الان تفاصيل خبر : إنتاج «أوبك» من النفط يسجل أدنى مستوى منذ يونيو 2020 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 11:55 مساءً - _ تراجع إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» خلال مارس إلى أدنى مستوى له منذ ذروة جائحة كورونا في يونيو 2020، متأثرًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتعطل مسارات الإمداد الرئيسية.

وأظهر مسح أجرته ، أن إنتاج الدول الأعضاء انخفض بنحو 7.3 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، ليصل إلى 21.57 مليون برميل يوميًا، في واحدة من أكبر موجات التراجع خلال السنوات الأخيرة.

تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية

ويأتي هذا الانخفاض الحاد في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما أجبر عددًا من الدول المنتجة على تقليص صادراتها بشكل ملحوظ.

وبحسب المسح، قادت دول رئيسية داخل المنظمة، من بينها السعودية والعراق والإمارات والكويت، موجة خفض الإنتاج، في محاولة للتكيف مع القيود المفروضة على الإمدادات والتحديات المتصاعدة في سوق الطاقة العالمي.

