أسرار تحضير المفتقة.. طريقة عمل الحلبة المعقودة بمغات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 06:33 صباحاً - طريقة عمل الحلبة المعقودة هي الأقرب إلى قلب الكثيرين، فالحلبة المعقودة من الأصناف المغذية ذات النكهة الخاصة، وتعتبر الحلبة المطحونة هي مكونها الرئيسي، ويضاف إليها السمسم والفلفل السوداني والمكسرات لتعزيز النكهة والفائدة الغذائية، ولتعرف كيفية تحضيرها بسهولة تابع الآتي.

مقادير الحلبة المعقودة بالكيلو

3 كيلو من العسل الأسود.

ربع كيلو فأقل سمسم بعد تحميصه.

نصف كيلو فأقل سوداني بعد تقشيره.

70 جم من المغات أو العشبة.

كوب وربع من الزيت.

كوب وربع من الدقيق.

180 جم من الحلبة بعد طحنها.

طريقة عمل الحلبة المعقودة مكتوبة

أولًا لا بد من وضع الزيت في القدر، وإضافة الفول السوداني إليه. استمر في التقليب حتى يتحمص السوداني، ثم أضف الدقيق وقلّب جيدًا. أضف السمسم، ثم العسل تدريجيًا، حتى يصل إلى درجة الغليان. ثم أضف الحلبة مع التقليب، وبعدها أضف المغات حبة حبة واستمر في تقليبها. بعد الغليان أطفئ النار وانتظر إلى أن يبرد الخليط. الآن أصبح بإمكانك حفظ الحلبة المعقودة في علب محكمة الغلق أو برطمانات.

طريقة عمل الحلبة المعقودة بدون مغات

إذا لم تكن من محبي المغات يمكنك إضافة ربع حلبة بعد طحنها كبديل عنه في الوصفة السابقة.

مكونات الحلبة المعقودة بدون مغات هي كيلو من العسل الأسود، وملعقتين كبيرتين من الدقيق.

كما عليك إضافة ربع كوب من الزيت، وكوب من السوداني، وكوب من السمسم، وملعقتين كبيرتين من الحلبة المطحونة.

ابدأ أولًا بوضع الزيت والسمسم والسوداني في القدر على النار، وبعد التشويح والتقليب أضف الدقيق والعسل مع خلطهما جيدًا.

عندما يثقل الخليط قم بتهدئة النار واستمر في التقليب، يمكنك اختبارها بالملعقة برسم خط لتعرف ما إن كانت جاهزة أم لا.

في الختام انتهينا من عرض طريقة عمل الحلبة المعقودة أو المفتقة بمغات وبدون مغات مكتوبة كاملة المقادير والمكونات، فلا تتردد في تطبيقها على الفور لتحضير أشهى الأطباق الشتوية ووصفات زيادة الوزن، وتذكر أن الحلبة المعقودة مصدر للطاقة وتحسين الشهية.