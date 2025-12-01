النائب هشام الحسيني: الانتخابات ركيزة رئيسية في بناء المؤسسات وتعزيز دولة القانون

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - قال النائب هشام الحسيني ربيع، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الانتخابات البرلمانية جاءت لتؤكد أن الدولة المصرية تعتمد دائماً على وعي شعبها وقدرته على اختيار برلمان يعبر بحق عن إرادة المواطنين وطموحاتهم.

وأكد النائب هشام الحسيني ربيع أن حرص الرئيس على توجيه رسالة مباشرة للمصريين بشأن أهمية المشاركة يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية اللحظة الحالية، وضرورة أن يكون مجلس النواب القادم قوياً وقادراً على تمثيل المصريين تمثيلاً حقيقياً، بما يدعم خطط الدولة في التنمية والاستقرار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الانتخابات تمثل ركيزة رئيسية في بناء المؤسسات وتعزيز دولة القانون، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة من المواطنين تمنح العملية الانتخابية قوة وتبعث برسائل إيجابية للعالم بشأن ثقة المصريين في مسارهم الوطني.

وأوضح أن الدولة قدّمت كل سبل الدعم لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة، من خلال الإشراف القضائي الكامل، ودور الهيئة الوطنية للانتخابات التي تعمل بكل جدية لتنظيم انتخابات تعبر عن إرادة الشعب دون أي تدخل أو تأثير.

ودعا النائب هشام الحسيني ربيع المواطنين إلى النزول والمشاركة بكثافة، مؤكداً أن كل صوت هو مساهمة مباشرة في تشكيل برلمان قادر على متابعة احتياجات المواطنين ودعم سياسات الدولة في مختلف المجالات.

وتابع النائب قائلاً: "مصر تبنى بسواعد أبنائها.. والمشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل شرف ومسؤولية وطنية يجب أن يحرص عليها كل مصري."