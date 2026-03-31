نعرض لكم الان تفاصيل خبر د.محمود محيي الدين: توقف الحرب لن يعيد المؤشرات الاقتصادية لمسارها الطبيعي قبل 9 أشهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2026 11:55 مساءً - سمر السيد_ قال الدكتور محمود محيي الدين، رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن حتى لو توقفت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل فوري، فإن المؤشرات الاقتصادية، بما فيها أسعار الطاقة والتضخم، لن تعود لمساراتها الطبيعية قبل 9 أشهر من اندلاع الحرب.

وأضاف خلال فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية مساء اليوم، قبيل انعقاد منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا المقرر عقده في مدينة كيغالي مايو المقبل، أن استمرار الحرب سيؤدي إلى ضغوط تضخمية متزايدة، إلى جانب انعكاساتها السلبية على معدلات النمو، خاصة في الدول الأكثر اعتمادًا على الواردات.

وأشار محيي الدين إلى أن العالم يشهد تزايدًا في وتيرة الأزمات مقارنة بالماضي، حيث أصبحت الصدمات الاقتصادية أكثر تكرارًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن كانت تحدث كل 10 إلى 15 عامًا.

ودعا إلى ضرورة تعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود والاستثمار في الطاقة المتجددة كأحد الحلول الاستراتيجية، خاصة في ظل تراجع تكلفتها عالميًا.

وأكد أن الأزمات تحمل فرصًا للتعلم والتطوير، لكن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة الاستجابة وتطبيق الحلول، محذرًا من العودة إلى الأنماط التقليدية بمجرد انتهاء الأزمات.

وختم بالقول إن العالم لن يعود إلى الوضع الطبيعي السابق قبل اندلاع الحرب.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر د.محمود محيي الدين: توقف الحرب لن يعيد المؤشرات الاقتصادية لمسارها الطبيعي قبل 9 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.