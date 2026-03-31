لقاء الخميسي وعبدالمنصف في أحدث ظهور بعد أزمة زواجه أطلت الممثلة المصرية لقاء الخميسي برفقة زوجها حارس منتخب مصر السابق محمد عبد المنصف في معرض للفن التشكيلي إقرأ المزيد

أطلت الممثلة المصرية، لقاء الخميسي، برفقة زوجها حارس منتخب مصر السابق محمد عبد المنصف، في معرض للفن التشكيلي، أمس الاثنين، وذلك في أحدث ظهور للثنائي بعد أزمة زواج اللاعب المصري من ممثلة أخرى سرا لمدة 7 سنوات.

ونشرت الخميسي صورة تجمعها بزوجها والفنان التشكيلي أحمد فريد من داخل المعرض عبر خاصية "القصص القصيرة" على إنستغرام وكتبت: "ليلة أمس كانت ليلة مليئة بالدفء والأجواء الإيجابية، واستمتعنا بكل قطعة فن، استمر أنت ملهم".

وكانت الخميسي أكدت في تصريحات سابقة أنها لم تشك في زوجها طوال سبع سنوات، مشددة على أنها لم تمسك عليه أي تصرف يثير الريبة. وأضافت خلال حوار تلفزيوني على قناة النهار، أن عبد المنصف لم يبت يوما خارج المنزل، ولم تشعر بأية تصرفات غريبة.

كما أوضحت أن زواجهما استمر 21 عامًا دون تقصير منه تجاهها، ما جعل فكرة الشك غير واردة بالنسبة لها.

وكانت علاقة لقاء الخميسي بحارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد إعلان الفنانة إيمان الزيدي خبر انفصالها عنه عقب زواج شرعي استمر أكثر من 7 سنوات، لتكتشف زوجته الفنانة لقاء الخميسي الأمر "بالصدفة".

وتعتبر علاقة الخميسي بزوجها واحدة من أبرز الثنائيات التي تجمع بين الوسطين الفني والرياضي، حيث كانت الخميسي دائمًا تؤكد في تصريحاتها السابقة أن حياتها الزوجية تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، ما يجعلها نموذجًا للعلاقات المتزنة بين النجوم والرياضيين في مصر.