كونسيساو بالقوة الضاربة لإنتزاع التأهل.. تشكيل الاتحاد ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 10:26 مساءً - يخوض نادي الاتحاد السعودي مواجهة قوية أمام ماتشيدا زيلفيا، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في لقاء مرتقب يُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جماهير الكرة الآسيوية، خاصة أنها تمثل أول مواجهة رسمية بين الفريقين، حيث يسعى “العميد” لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بينما يطمح الفريق الياباني لمواصلة مفاجآته في البطولة.

تشكيل الاتحاد أمام ماتشيدا زيلفيا

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: الشنقيطي – دانيلو كيلر – كادش

خط الوسط: عوار – فابينيو – ماريو ميتاي

خط الهجوم: ديابي – النصيري – عبدالرحمن العبود

ويعتمد الاتحاد على السرعة الكبيرة في الأطراف، خاصة بوجود ديابي، إلى جانب القوة التهديفية للنصيري، مع محاولة فرض السيطرة في وسط الملعب لتفكيك التنظيم الدفاعي للفريق الياباني.

موعد مباراة الاتحاد ضد ماتشيدا والقنوات الناقلة

تُقام المباراة مساء الجمعة 17 أبريل 2026، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في مواجهة يسعى خلالها الاتحاد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN Sports 5.

وتمثل هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الاتحاد القارية، حيث يتطلب اللقاء تركيزًا عاليًا وصبرًا كبيرًا لاختراق الدفاع الياباني المنظم، في مواجهة قد تُحسم بتفاصيل صغيرة.