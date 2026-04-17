على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي… وزير الخارجية يجري سلسلة من اللقاءات الجانبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 11:24 مساءً - على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٧ أبريل، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع كل من السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، والسيد فيرناندو أرامايو وزير خارجية دولة بوليفيا، والسيد عمر بولات وزير التجارة بجمهورية تركيا، والسيد جيحون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، والسيد أسعد الشيباني وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، والسيد أوليفييه اندوهونغيريهي وزير خارجية جمهورية رواندا، والسيد محمد مباي وزير خارجية جمهورية جزر القمر المتحدة، والسيد باولو رانجل وزير خارجية جمهورية البرتغال، والسيد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الامريكى للشؤون العربية والأفريقية، والسيد ميغيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر ازاء التطورات الإقليمية والمساعى المكثفة لخفض التصعيد.

تناولت اللقاءات سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما يعزز من أطر التعاون ويحقق المصالح المشتركة.

كما تبادل الوزير عبد العاطي الرؤى بشأن المستجدات الجيوسياسية فى المنطقة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر واتصالاتها المكثفة لخفض التصعيد، مؤكدا دعم مصر لمسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، معربا عن الأمل ان تسفر عن التوصل لاتفاق ينهى الحرب بشكل كامل.

من جانبهم، اشاد الوزراء والمسئولون بالجهود التى تبذلها مصر لخفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار بالمنطقة فى ظل ظروف بالغة التعقيد، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم فى احتواء الموقف وتحقيق التهدئة ودعم الاستقرار بالمنطقة.