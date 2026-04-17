مجلس السلام بغزة: أشيد بالدور المصري لفهمه العميق لتعقيدات الوضع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 11:24 مساءً - قال نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، إن الالتزامات المتعلقة بقطاع غزة ضخمة وكبيرة وتتسم بحساسية شديدة في التعامل مع مختلف الملفات، موضحًا أنها تراكمت عبر أجيال طويلة، ولم تبدأ في السابع من أكتوبر أو خلال العقدين الماضيين فقط، بل هي نتاج تراكمات ممتدة عبر سنوات طويلة.

وتطرق ملادينوف، في لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى تقييمه لدور عدد من الأطراف الدولية والإقليمية في دعم جهود وقف إطلاق النار وتنفيذ مساراته، مشيرًا إلى دور الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب قطر وتركيا، في الحفاظ على الاتفاق ودفع خطواته إلى الأمام.

وقال ملادينوف: «عندما انضممت إلى هذا الفريق كنت قلقًا، وأعترف بذلك، بشأن كيفية التنسيق بين جميع الوسطاء والدول المعنية، وكيف يمكن إدارة هذا التعقيد مع تعدد الأطراف المشاركة».

وأوضح أن كل دولة منخرطة في الملف لها منظور مختلف تجاه الوضع القائم، إلا أن ما وجده مشجعًا هو أن جميع الأطراف تشترك في هدف أساسي يتمثل في مصلحة الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن أي تحرك في المرحلة الحالية يجب أن يقود في النهاية إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية، وليس مجرد إدارة للأزمة الإنسانية أو الجوانب الأمنية فقط، بل يشمل أيضًا البعد السياسي بشكل كامل.

وأضاف أن العمل المشترك بين مختلف الأطراف أظهر أهمية التنسيق والتكامل، مشيدًا بشكل خاص بالدور المصري، الذي وصفه بأنه قائم على فهم عميق لتعقيدات الوضع، سواء من الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي أو الإقليمي، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها القاهرة في الوساطة، وهو ما يمنح مسار التحركات الجارية قدرًا من الاستقرار والدعم.