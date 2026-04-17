إيران: منعنا حاملات الطائرات الأمريكية من دخول بحر عُمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 11:24 مساءً - أكد قائد بحرية الجيش فى إيران أن بلاده لم تسمح حتى الآن بدخول حاملات الطائرات الأمريكية أو قوات مشاة البحرية الأمريكية والإسرائيلية إلى بحر عُمان، فى خطوة تعكس تشددًا عسكريًا في حماية المجال البحري.

وأوضح أن القوات البحرية الإيرانية تسمح يوميًا بعبور السفن التي تلتزم بالأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن طهران تقوم كذلك بتأمين مرور هذه السفن في المياه الإقليمية.

ونفى القائد الإيراني صحة تصريحات دونالد ترامب بشأن تدمير القوات البحرية والجوية الإيرانية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات “غير صحيحة”.

وأضاف أن ما وصفه بـ"العدو" حاول عبور مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار، لكن القوات الإيرانية أجبرته على التراجع، فى مؤشر على استمرار التوتر العسكرى فى المنطقة رغم الهدنة.