برسالة مؤثرة.. ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 11:19 مساءً - حقق نادي ليفربول فوزاً مستحقاً على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وفرض "الريدز" سيطرتهم المطلقة على مجريات المباراة منذ البداية، وسط تراجع دفاعي تام من الضيوف الذين اكتفوا بالتكتل داخل منطقة جزائهم أمام طوفان هجمات أصحاب الأرض، ليؤمن ليفربول ثلاث نقاط هامة في مشواره المحلي.

خروج اضطراري لـ "محمد صلاح" وقلق في معقل ليفربول

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح بصفة أساسية، حيث قدم مستويات مميزة وشكل خطورة دائمة على الرواق الأيمن قبل أن تباغته الإصابة في الشوط الثاني.

ولم يستطع "الفرعون" صاحب الـ 33 عاماً إكمال اللقاء، مما أجبر المدرب آرني سلوت على استبداله والدفع بجيريمي فريمبونج، وهو الخروج الذي أثر بوضوح على شكل الفريق الفني، حيث استغل كريستال بالاس الارتباك المؤقت ليسجل دانيال مونوز هدف تقليص الفارق، قبل أن يحسم فلوريان فيرتز الأمور بالهدف الثالث في الدقائق الأخيرة.

"نهاية حقبة؟".. رسائل مؤثرة من جماهير ليفربول لمحمد صلاح

وعقب نهاية اللقاء، ضجت منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بردود أفعال واسعة من جماهير ليفربول التي أعربت عن قلقها الشديد ليس فقط من حجم الإصابة، بل من احتمالية رحيل النجم المصري. وكتب أحد المشجعين في تغريدة لاقت تفاعلاً كبيراً: