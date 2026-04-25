بطل القارة للعام الثاني على التوالي.. اطّلع على ملخص...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 11:19 مساءً - حقق الأهلي السعودي إنجازًا كبيرًا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه الصعب على ماتشيدا زيلفيا بنتيجة 1-0، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت.

هدف مباراة الأهلي ضد ماتشيدا

جاء هدف التتويج القاتل عن طريق المهاجم فراس البريكان في الدقيقة 96 من الوقت الإضافي، بعد مباراة ماراثونية شهدت إثارة كبيرة وندية واضحة بين الفريقين، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ملخص مباراة الأهلي ضد ماتشيدا

بدأ اللقاء بحذر من الجانبين، مع محاولات متبادلة، أبرزها تصديات الحارس إدوارد ميندي الذي أنقذ الأهلي من فرص محققة خلال الشوط الأول، بينما أهدر الفريق السعودي أكثر من فرصة عبر ويندرسون جالينو وإيفان توني.

وفي الشوط الثاني، ازدادت حدة اللقاء، خاصة بعد طرد اللاعب زكريا هوساوي في الدقيقة 68، ليكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما صعّب المهمة بشكل كبير أمام الفريق الياباني الذي ضغط بقوة بحثًا عن هدف التقدم.

ورغم النقص العددي، أظهر الأهلي صلابة دفاعية كبيرة، إلى جانب تألق لافت للحارس والدفاع، ليصمد أمام الهجمات المتتالية، قبل أن يخطف هدف الفوز في الوقت الإضافي عبر البريكان، وسط فرحة عارمة من الجماهير.

وشهدت المباراة أيضًا بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، أبرزها مطالبات بركلات جزاء من الجانبين لم تُحتسب، ما زاد من سخونة المواجهة حتى اللحظات الأخيرة.

وبهذا الفوز، يواصل الأهلي كتابة التاريخ القاري، مؤكدًا هيمنته على البطولة، تحت قيادة مدربه ماتياس يايسله، الذي نجح في قيادة الفريق لتحقيق اللقب القاري للمرة الثانية تواليًا، في إنجاز يعكس قوة واستقرار الفريق على الساحة الآسيوية.