مكاسب برشلونة من الفوز على خيتافي بثنائية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 11:19 مساءً - خرج نادي برشلونة بمكاسب عديدة عقب فوزه الهام على خيتافي بهدفين نظيفين، في مواجهة أثبتت شخصية البطل لكتيبة المدرب الألماني هانز فليك. ولم تكن النقاط الثلاث هي المكسب الوحيد، بل نجح البلوجرانا في الابتعاد بصدارة الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة كاملة عن ملاحقه ريال مدريد، ليصبح الفريق على بعد خطوات معدودة من الحسم الرسمي قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.

شخصية البطل تظهر رغم غياب "الجوهرة" يامال

يأتي على رأس مكاسب البارسا في لقاء اليوم، قدرة الفريق على تحقيق الفوز وإظهار الفاعلية الهجومية رغم الغياب المؤثر لنجمه الشاب لامين يامال الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة.

ونجح فليك في إثبات مرونة تشكيلته وقدرة العناصر البديلة والأساسية مثل فيرمين لوبيز وراشفورد على سد الفراغ الكبير الذي تركه يامال، مما منح الفريق ثقة هائلة في تجاوز الأزمات الفنية في الأمتار الأخيرة من الموسم.

تحطيم الأرقام القياسية واقتراب حسم اللقب المحلي في الكلاسيكو

وعلى صعيد الأرقام، عزز برشلونة رقمه القياسي بالخروج بشباك نظيفة، مقترباً من كسر حاجز الموسم الماضي، كما واصل زحفه نحو الوصول للنقطة 100 كحد أقصى متاح.

ومن أبرز المكاسب أيضاً، دخول مباراة الكلاسيكو القادمة في العاشر من مايو بوضعية مريحة جداً، حيث بات الفريق يحتاج فقط للتعادل في تلك الموقعة لإعلان نفسه بطلاً رسمياً، مما يضع الضغوط بالكامل على الغريم التقليدي في ملعبه.