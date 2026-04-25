جول التتويج بالبطولة.. اطّلع على هدف فراس البريكان مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 11:19 مساءً - تُوّج الأهلي السعودي بطلاً لـ دوري أبطال آسيا للنخبة بعد انتصار صعب على ماتشيدا زيلفيا بهدف دون رد، في نهائي مثير امتد للأشواط الإضافية، وشهد لحظة حاسمة خطفت الأضواء في توقيت قاتل.

هدف فراس البريكان مع الأهلي أمام ماتشيدا

جاء هدف اللقاء الوحيد بطريقة درامية، حين استغل فراس البريكان حالة ارتباك داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 96، لينقض على الكرة ويسددها بثقة داخل الشباك، مانحًا فريقه أفضلية لم يستطع المنافس تعويضها حتى صافرة النهاية.

الهدف لم يكن مجرد لقطة تهديفية، بل جاء تتويجًا لإصرار الفريق الذي قاتل رغم الظروف الصعبة.

المثير أن الأهلي دخل تلك اللحظات الحاسمة وهو منقوص العدد بعد طرد زكريا هوساوي، ما جعل الهدف أكثر قيمة، إذ جاء في وقت كان فيه الفريق تحت ضغط متواصل من الجانب الياباني.

وقبل الهدف، تألق الحارس إدوارد ميندي في أكثر من مناسبة، محافظًا على نظافة الشباك، ليمنح زملاءه الفرصة للبقاء في أجواء اللقاء حتى اللحظة الفارقة.

هدف البريكان يمنح الأهلي اللقب الاغلي

بهذا الهدف القاتل، حسم الأهلي المواجهة ونجح في الحفاظ على لقبه القاري، ليؤكد مرة أخرى شخصيته القوية في المباريات الكبرى، وقدرته على حسم النهائيات حتى في أصعب السيناريوهات.