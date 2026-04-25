رسمياً.. الإعلان عن أفضل لاعب في مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 11:19 مساءً - قطع نادي برشلونة خطوة عملاقة نحو استعادة لقب الدوري الإسباني، بعدما نجح في عبور محطة خيتافي الصعبة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، وسجل هدفي البلوجرانا كل من فيرمين لوبيز وماركوس راشفورد، ليرفع الفريق الكتالوني رصيده من النقاط موسعاً الفارق مع ملاحقه ريال مدريد إلى 11 نقطة كاملة، قبل 6 جولات فقط من إسدال الستار على منافسات "الليجا".

"بيدري" يحصد جائزة رجل المباراة بعد سيمفونية كروية أمام خيتافي

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن منح النجم الشاب بيدري جائزة رجل المباراة، تقديراً لمستواه الفني الرفيع الذي قدمه طوال الدقائق التسعين.

ونجح بيدري في صناعة الهدف الأول لزميله فيرمين لوبيز بلمسة سحرية قبل نهاية الشوط الأول، ليؤكد من جديد أنه المحرك الأساسي لوسط ملعب البارسا، والقطعة التي لا غنى عنها في تشكيلة المدرب الألماني هانز فليك الذي نجح في تطوير قدرات اللاعب بشكل ملحوظ هذا الموسم.

بصمة هانز فليك وتطور بيدري مع برشلونة

ويعكس أداء بيدري في لقاء اليوم الحالة الفنية المميزة التي يعيشها برشلونة تحت قيادة هانز فليك، حيث بات اللاعب حجر الزاوية في بناء الهجمات والربط بين الخطوط.

وبهذا الانتصار، يقترب برشلونة أكثر من أي وقت مضى من منصة التتويج، مستفيداً من حالة الاستقرار الفني وتوهج نجومه في اللحظات الحاسمة من عمر المسابقة، ليضع الضغط بالكامل على كاهل الغريم التقليدي في الأمتار الأخيرة من سباق الدوري.