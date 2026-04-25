يلا شوت بلس.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد ماتشيدا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 08:23 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي السعودي ونظيره ماتشيدا زيلفيا، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في لقاء يحتضنه ملعب “الإنماء” بمدينة جدة، وسط أجواء جماهيرية منتظرة وحماس كبير لحسم اللقب القاري.

ويدخل الفريق السعودي اللقاء بطموحات عالية من أجل التتويج، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بعدما قدم مشوارًا مميزًا في البطولة، توّجه بالفوز في نصف النهائي على فيسيل كوبي بنتيجة (2-1)، ليؤكد جاهزيته لخوض التحدي الأكبر. ويعتمد “الراقي” على توازنه بين الخطوط وقوته الهجومية التي ظهرت بوضوح خلال الأدوار الإقصائية، مما يجعله مرشحًا قويًا لحصد اللقب.

على الجانب الآخر، يواصل الفريق الياباني ماتشيدا زيلفيا كتابة التاريخ في مشاركته القارية، بعدما نجح في بلوغ النهائي عقب تخطيه شباب الأهلي دبي، في مفاجأة لافتة. ويأمل الفريق في استكمال مغامرته وتحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج على حساب أحد أقوى أندية القارة.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:15 مساءً بتوقيت القاهرة، في توقيت مثالي لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الموسم.

أما على صعيد البث، فمن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، إلى جانب قنوات الكأس القطرية، حيث سيتم بث اللقاء على قناتي beIN SPORTS HD 3 والكأس 5، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد المباراة.

كما يمكن متابعة النهائي عبر الإنترنت من خلال منصة TOD، بالإضافة إلى تطبيق “شوووف” التابع لقنوات الكأس، ما يمنح الجماهير فرصة مشاهدة اللقاء بجودة عالية عبر مختلف الأجهزة.

وتحمل هذه المباراة طابعًا خاصًا، إذ لا تقتصر أهميتها على التتويج فقط، بل تمثل صراعًا بين مدرستين كرويتين مختلفتين، ما يزيد من إثارة المواجهة ويجعلها مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى صافرة النهاية.