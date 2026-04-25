أشهر الأسماء الغائبة من لاعبي الأهلي عن مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 04:26 مساءً - تشهد تشكيلة النادي الأهلي المصري عدة غيابات مؤثرة قبل مواجهة فريق بيراميدز في منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث من المقرر أن يواجه الأهلي فريق بيراميدز يوم الإثنين المقبل في مباراة تحسم ترتيب الأحمر في جدول ترتيب الدوري.

مباراة الأهلي وبيراميدز

تنتظر جماهير الأهلي المباراة المقررة أمام بيراميدز يوم الإثنين القادم وفي تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث ترغب الجماهير في مشاهدة مباراة قوية خاصةً في ظل الظروف التي يمر بها النادي من غيابات حقيقية عن اللعب سواء نتيجة الإصابات أو الإيقاف.

اللاعبين الغائبين عن قائمة مباراة بيراميدز القادمة

تأكد حتى الآن غياب 6 لاعبين عن القائمة ومن أبرزهم الكابتن محمد الشناوي وحسين الشحات وذلك بسبب الإيقاف، كما تأكد غياب كلاً من كريم فؤاد ويوسف بالعمري بسبب الإصابة وكذلك محمد سيحا لأسباب فنية.

