قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 02:15 مساءً - تتجه الأنظار نحو ملعب “الإنماء” في جدة، الذي يحتضن المواجهة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يلتقي الأهلي السعودي مع ماتشيدا زيلفيا في صدام حاسم على اللقب القاري لموسم 2025-2026.

ويدخل الأهلي اللقاء بطموحات كبيرة مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بعدما نجح في بلوغ النهائي عقب فوزه على فيسيل كوبي بنتيجة (2-1) في نصف النهائي، بينما يسعى ماتشيدا زيلفيا لمواصلة مفاجآته بعدما تجاوز شباب الأهلي دبي ليضرب موعدًا مع “الراقي” في النهائي.

موعد مباراة الأهلي ضد ماتشيدا زيلفيا

تُقام المباراة يوم السبت 25 أبريل 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ماتشيدا

يمكن متابعة اللقاء عبر قنوات beIN Sports. كما يُبث أيضًا عبر قنوات الكأس القطرية.

وتُنقل المباراة تحديدًا على beIN SPORTS HD 3 وقناة الكاس 5.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد ماتشيدا

يمكن متابعة مباراة الأهلي السعودي وماتشيدا زيلفيا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD.

كما تتوفر إمكانية مشاهدة اللقاء أيضًا عبر تطبيق شوووف التابع لشبكة قنوات الكأس، لمتابعة المباراة بجودة عالية على مختلف الأجهزة.