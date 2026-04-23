نادية مصطفى: هاني شاكر ما زال تحت الملاحظة بعد انتكاسة الفشل التنفسي

كشفت الفنانة نادية مصطفى تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، وكتبت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"في ظل ما تم تداوله خلال إحدى المداخلات التليفزيونية من معلومات غير دقيقة بشأن الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر .. نؤكد أن ما ورد على لسان رئيس الجالية في فرنسا لا يعكس الحقيقة، وقد تضمّنت اجتهادات شخصية، وهو ليس على اتصال بأسرة الفنان ولا مع السفارة ولا القنصلية ومعلوماته لا أساس لها من الصحة".

وأضافت: "ونؤكد مرة أخرى بأن الصور المنتشرة له على سرير المرض صور غير حقيقية بالمرة وصنعت بالذكاء الاصطناعى، حيث أن أسرته بجواره طول الوقت وغير مسموح بزيارته ولا تصويره".

وتابعت نادية مصطفى: "للأسف تداول أخبار غير دقيقة عن صحة إنسان يمر بظرف صحي صعب يُعد أمرًا يفتقر إلى الضمير والمسؤولية والإنسانية خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاعر أسرته وجمهوره الكبير".

وأكملت: "نرجو تحري الدقة قبل نشر أو نقل أي خبر، وعدم الانسياق وراء التصريحات المتضاربة التي تزيد من حالة القلق والبلبلة".

واختتمت نادية مصطفى منشورها قائلة: "أما عن حالته حالياً فهو مازال تحت الملاحظه بعد انتكاسة الفشل التنفسي التي تعرض لها، مع خالص الدعاء له بالشفاء العاجل، وأن يعود لجمهوره ومحبيه سالمًا معافى".