نصائح للسيطرة على التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية قد يكون مزعجاً للغاية، ولكن هناك مجموعة من الخطوات المنزلية الفعالة التي يمكن أن تساعد في تخفيف حدة الأعراض وتسهيل عملية التنفس.

​خطوات منزلية للتخفيف من حدة الأعراض

- ​الترطيب واستنشاق البخار:

​استنشق البخار من وعاء به ماء ساخن (مع تغطية رأسك بمنشفة) لترطيب الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان. ​الاستحمام بماء دافئ يساعد أيضاً في الحصول على نفس التأثير.

- ​غسيل الأنف (المحلول الملحي):

​استخدم بخاخات المحلول الملحي أو جهاز "نيتي بوت" (Neti pot) المخصص لغسيل الجيوب الأنفية. يساعد ذلك على إزالة المخاط والمواد المسببة للحساسية من الممرات الأنفية بشكل فعال.

- ​الكمادات الدافئة:

​ضع منشفة دافئة ورطبة على منطقة الأنف والخدين والعينين. يساعد هذا في تخفيف الألم والضغط في الجيوب الأنفية.

- ​شرب السوائل بكثرة:

​احرص على شرب الماء والسوائل الدافئة (مثل الشاي العشبي أو الحساء). السوائل تساعد في جعل المخاط أكثر سيولة، مما يسهل تصريفه.

- ​رفع الرأس أثناء النوم:

​استخدم وسادة إضافية لرفع رأسك أثناء النوم؛ فهذا يقلل من تجمع المخاط في الجيوب الأنفية ويساعد على التنفس بشكل أفضل ليلاً.

- ​تجنب المهيجات:

​حاول الابتعاد عن دخان السجائر، الروائح النفاذة، والبخور، وأي مسببات للحساسية قد تزيد من تهيج الممرات الأنفية.

​متى يجب عليك استشارة الطبيب؟

​من المهم مراقبة الأعراض جيداً، ويُفضل مراجعة الطبيب المختص إذا لاحظت أياً من العلامات التالية:

- ​استمرار الأعراض لأكثر من 10 أيام دون تحسن.

- ​ارتفاع شديد في درجة الحرارة (حمى).

- ​صداع شديد لا يستجيب للمسكنات المعتادة.

- ​وجود تغيرات في الرؤية أو تورم شديد حول العينين.

​- إذا كانت الأعراض تتفاقم بعد فترة من التحسن، فهذا قد يشير إلى عدوى بكتيرية ثانوية.

​ملاحظة: هذه النصائح هي للإرشاد العام فقط ولا تغني عن الاستشارة الطبية المتخصصة، خاصة إذا كنت تعاني من حالات طبية مزمنة.