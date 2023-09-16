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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يرفع القيود المفروضة على واردات الحبوب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 01:10 مساءً - وكالات _ أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية بهدف حماية مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف اتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.
وكانت بروكسل وقعت نهاية أبريل اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.
وقالت المفوضية في البيان إن “القيود على الأسواق” في الدول المذكورة “لم تعد موجودة”.
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