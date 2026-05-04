نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطر للطاقة تمدد حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز المسال من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 08:55 مساءً - العربية نت _ مددت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى منتصف يونيو، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة «بلومبرج» عن مصادر مطلعة.

وبحسب «بلومبرج»، يعود قرار التمديد إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل أمام حركة ناقلات النفط.

وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالتصريح، أن عملاء قطر للطاقة تلقوا الإشعار. ولم ترد الشركة على طلب التعليق فورًا.

وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية خلال شهر أبريل الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ عامين تقريبًا، نتيجة لاضطرابات حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

وتشير بيانات تتبع الشحنات إلى انخفاض شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى نحو 33 مليون طن الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى شهري للصادرات منذ مايو 2024، وفقًا لِما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ويأتي هذا الانخفاض عقب توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، ثاني أكبر مُصدِّر لهذه السلعة في العالم، بعد أن تعرّضت منشأة رأس لفان، أكبر منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، لهجوم إيراني في مارس.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ورغم وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية، فلا يزال مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، مغلقًا. ومنذ بدء الحرب، لم تعبر المضيق سوى ناقلة غاز طبيعي مسال واحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطر للطاقة تمدد حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز المسال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.