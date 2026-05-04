التموين تتسلم 1.257 مليون طن قمح محلي منذ بدء موسم 2026

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مايو 2026 10:07 مساءً - محمد أحمد _ تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 1.257 مليون طن و966 كيلوجراما من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد 2026 في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم، بزيادة بلغت 14.8% تعادل نحو 186.62 ألف طن، مقارنة بنحو 1.071 مليون طن و346 كيلو جراما خلال الفترة نفسها من موسم 2025.

وأظهرت بيانات التوريد، استمرار انتظام عمليات استلام القمح من مختلف المحافظات عبر الجهات المسوقة المعتمدة، حيث استحوذت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على النصيب الأكبر من الكميات الموردة بإجمالي 517.720 ألف طن و369 كيلوجرامًا.

كما تسلمت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو 458.126 ألف طن و791 كيلوجرامًا، فيما استقبل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة نحو 153.397 ألف طن و735 كيلوجرامًا.

وبلغت الكميات الموردة إلى شون البنك الزراعي المصري نحو 123.053 ألف طن و512 كيلوجرامًا، في حين تسلمت الشركة العامة للصوامع والتخزين نحو 4 آلاف و964 طنًا و559 كيلوجرامًا.

وكانت الحكومة قد أقرت خلال الشهر الماضي أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2026، الذي بدأ في 15 أبريل ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، بواقع 2500 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة نظافة 23، و2400 جنيه لدرجة نظافة 22.5.

وتُنفذ عمليات الاستلام من خلال نحو 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، ضمن خطة تستهدف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري.

ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.