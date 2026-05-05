تشيلسي يسقط بثلاثية نوتنغهام

تشيلسي يسقط بثلاثية نوتنغهامحقق فريق نوتنغهام فورست فوزا مفاجئا على مضيفه تشيلسي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء الاثنين.

وسجل أهداف الفريق الضيف كل من تايوو أوونيي (هدفين في الدقيقتين 2 و52)، وإيغور جيسوس من ركلة جزاء في الدقيقة 15، فيما جاء هدف تشلسي الوحيد عبر جواو بيدرو في الوقت بدل الضائع (90+3).

وشهدت المباراة إهدار كول بالمر ركلة جزاء لصالح “البلوز” في الدقيقة (45+10)، ما زاد من معاناة الفريق خلال اللقاء.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد تشيلسي عند 48 نقطة في المركز التاسع، بعدما تلقى خسارته السادسة على التوالي، ويتلقى ضربة قوية لآماله في التأهل لمسابقة أوروبية بالموسم المقبل قبل ثلاث جولات على انتهاء المسابقة.

أما نوتنغهام فقد واصل صحوته بفوز ثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، في المركز السادس عشر، ليبتعد بفارق ست نقاط عن منطقة خطر الهبوط للدرجة الثانية.