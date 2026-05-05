كيفية الأستعلام عن رقمك التأميني لأول مرة وطرق التسجيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 12:30 صباحاً - يبحث كثير من المواطنين عن طريقة استخراج أو الاستعلام عن الرقم التأميني، باعتباره المفتاح الأساسي للحصول على جميع الخدمات التأمينية، وفي هذا الإطار أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات لديها، حيث يتم تخصيص رقم واحد فقط لكل مواطن منذ بداية حياته، ويستمر معه حتى استحقاق المعاش.

طرق الاستعلام عن الرقم التأميني

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني بسهولة من خلال:

- الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة

- الاتصال بالخط الساخن 16217

ماذا تفعل إذا لم تجد رقمك التأميني؟

في حال عدم التمكن من العثور على الرقم التأميني، يمكن التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات، مع تقديم:

- أصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع

- صورة ضوئية منها

حيث يقوم الموظف المختص بالبحث في قاعدة البيانات، وفي حالة وجود رقم تأميني سابق يتم إبلاغ المواطن به، أما إذا لم يكن مسجلًا، يتم إنشاء رقم تأميني جديد على الفور.

أهمية الرقم التأميني

ويُعد الرقم التأميني عنصرًا أساسيًا للحصول على خدمات التأمين الاجتماعي، مثل الاشتراك في التأمينات، وصرف المعاشات، والاستفادة من المزايا التأمينية المختلفة.