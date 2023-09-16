أمريكا: نحن على اتصال دائم مع السعودية حول ضمان إمدادات…

دبي - احمد فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 02:11 مساءً - العربية نت _ قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الإدارة الأمريكية على اتصال دائم مع السعودية حول ضمان إمدادات مستقرة للطاقة.

وأشاد سوليفان، بدور السعودية لإحياء مفاوضات السلام في اليمن، مؤكدًا أن أن زيارة وفد الحوثيين للرياض تطور مهم لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.