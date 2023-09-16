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نعرض لكم الان تفاصيل خبر باكستان ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 04:10 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت باكستان أمس الجمعة رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، وهي ثاني مرة خلال أسبوعين التي ترفع فيها الأسعار بقوة في البلاد التي تعاني بالفعل من ارتفاع التضخم.
وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى 329.18 روبية للتر.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان البنك المركزي المصري الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22%، قائلًا إن التضخم من المرجح أن يرتفع “بصورة كبيرة” في سبتمبر أيلول قبل أن يتباطأ في أكتوبر، ويحافظ على مسار هبوطي بعد ذلك.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة بواقع 27.4% في أغسطس.
وتسعى باكستان لمواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي للسير على طريق الاستقرار الاقتصادي بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في يوليو.
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