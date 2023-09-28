- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر السلع التموينية: تتعاقد على شراء 170 ألف طن قمح روماني… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 28 سبتمبر 2023 02:07 مساءً - محمد أحمد – تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 170 ألف طن قمح روماني وبلغاري، وذلك في ممارسة دولية.
وذكرت الهيئة، في بيان لوزارة التموين، أنها تعاقدت على 60 ألف طن قمح روماني للشحن في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر المقبل، و110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري للشحن في الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلع التموينية: تتعاقد على شراء 170 ألف طن قمح روماني… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.