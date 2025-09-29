العالم اليوم - أبوظبي تطلق ليزر ليفي يُحدث تحولاً في الرعاية الصحية

انتم الان تتابعون خبر أبوظبي تطلق ليزر ليفي يُحدث تحولاً في الرعاية الصحية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 12:24 مساءً - في خطوة تعزّز مكانة أبوظبي على خريطة الابتكار العالمي، أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، عن تطوير جيل جديد من تقنية الليزر الليفي عالية القدرة بطول موجي يبلغ 2 ميكرومتر، مُحقِّقاً إنجازاً يرفع معايير السلامة والأداء ويفتح آفاقاً واسعة للتطبيقات الطبية والصناعية ومعالجة المواد.

وبجهود باحثي المعهد، يأتي الليزر الليفي المعتمد على الثوليوم بكفاءةٍ مرتفعة وحجمٍ صغير وقابليةٍ للتوسعة، ما يجعله خياراً مثالياً للتطبيقات التي تتطلب تفاعلاً دقيقاً مع المواد الغنيّة بالماء، بما في ذلك أدوات جراحية مستقبلية تقلل من تلف الأنسجة بفضل دقتها المتناهية، إضافة إلى أنظمة صناعية تتيح المعالجة النظيفة والمحكمة للمواد.

ويبرز الجانب الطبي كأحد أكثر مجالات الاستخدام الواعدة لهذه التقنية، حيث يتيح الطول الموجي 2 ميكرومتر استئصال الأنسجة بدقة متناهية ويدعم الإجراءات الجراحية طفيفة التوغّل، مما يوفّر بدائل أكثر أماناً وكفاءة مقارنة بالجراحات التقليدية.

وتخضع المنصة حالياً لاختبار وتقييم إمكانية دمجها في أنظمة علاج حصى الكلى والمسالك البولية وجراحات البروستاتا وأدوات المسالك المتطورة وغيرها، مع الاستفادة من تصميمها المدمج والقابل للتطوير لتلبية احتياجات أجهزة طبية متعددة مستقبلاً.

وفي إطار ترجمة البحث إلى تطبيقات سريرية عملية، عقد معهد الابتكار التكنولوجي شراكة استراتيجية مع شركة ليما فوتونيكس، وهي شركة ألمانية ناشئة متخصصة في تصميم الأجهزة الطبية وتطويرها للتسويق.

وتجمع هذه الشراكة بين خبرات معهد الابتكار التكنولوجي في تطوير تقنيات الليزر وقدرات ليما في تصميم الأنظمة الطبية وضمان توافقها مع المعايير وتحضيرها لدخول الأسواق.

وفي هذا الصدد، قال د. فيليكس فيغا، كبير الباحثين في مركز بحوث الطاقة الموجهة في معهد الابتكار التكنولوجي: "نطور في معهد الابتكار التكنولوجي أنظمة ليزر عالية الكفاءة تهدف إلى إحداث تأثير حقيقي على أرض الواقع، ويُعد الليزر الليفي ذو الطول الموجي 2 ميكرومتر نموذجاً لهذا التوجه، حيث يفتح آفاقاً واسعة في المجالات الجراحية والصناعية. ومن خلال تعاوننا مع ليما فوتونيكس نُسخّر الابتكار التقني لخدمة التطبيق الطبي. "

ومن جانبه، قال الدكتور سمير لمريني، الرئيس التنفيذي لشركة ليما فوتونيكس: "لقد أبهرتنا نتائج أبحاث الليزر التي تمكّن معهد الابتكار التكنولوجي من تحقيقها، ونتطلع إلى بناء شراكة فاعلة قوامها التعاون والتكامل. وتشكل مستويات الأداء، وتنوّع أوضاع التشغيل، وبنية النظام عوامل رئيسية تجعل من هذا الليزر أداة مثالية للتطبيقات الطبية المتقدمة."

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية معهد الابتكار التكنولوجي وإمارة أبوظبي، والهادفة إلى تحويل الأبحاث الرائدة إلى حلول عملية تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات باعتبارها محور عالمي للتكنولوجيا المتقدمة. كما تجسد الشراكة مع ليما فوتونيكس التزام الطرفين بترجمة المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، وبناء شراكات دولية تعزز دور أبوظبي في صياغة مستقبل التكنولوجيا المتقدمة.