أسعار النفط تقفز 3% إلى أعلى مستوى للتسوية خلال 2023

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 سبتمبر 2023 04:56 مساءً - وكالات – قفزت أسعار النفط 3%، الأربعاء، إلى أعلى مستوى عند التسوية في 2023 بعد أن أثار انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية مخاوف من شح الإمدادات العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 2.59 دولار بما يعادل 2.8%، إلى 96.55 دولار للبرميل عند التسوية.

وتخطت حاجز 97 دولارا خلال الجلسة.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 3.29 دولار، أو 3.6%، إلى 93.68 دولار.

وتجاوز أعلى مستوى في الجلسة 94 دولارا.

مخزونات النفط الأمريكية

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 2.2 مليون برميل إلى 416.3 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بشكل كبير توقعات المحللين في استطلاع أجرته بانخفاض قدره 320 ألف برميل تقريبا.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما 943 ألف برميل خلال الأسبوع إلى ما دون 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.

وتقترب المخزونات في كاشينج من مستويات منخفضة قياسية بسبب الطلب القوي على التكرير والتصدير مما أثار المخاوف بشأن جودة النفط المتبقي في المركز وما إذا كان سينخفض إلى ما دون الحد الأدنى لمستويات التشغيل.