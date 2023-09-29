طلبات إعانة البطالة الأمريكية تسجل 204 آلاف.. بأقل من…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 12:14 صباحاً - وكالات _ سجلت طلبات إعانة البطالة في أمريكا 204 آلاف طلب الأسبوع الماضي وبأقل من التوقعات البالغة 215 ألف طلب.

كان تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل الأمريكية قد أظهر أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت لمستوى معدل موسميا قدره 220 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر مقابل 217 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان الخبراء توقعوا تلقي 225 ألف طلب طلب هذا الأسبوع.