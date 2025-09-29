وزير العمل يشهد تسليم 700 عقد عمل معظمهم لـ"ذوي همم" في 26 محافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 01:28 مساءً - شهد وزير العمل، محمد جبران ،صباح اليوم الاثنين ،من مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،عن طريق "الفيديو كونفرانس "،وفي وقت واحد ، فعاليات تسليم عقود عمل ، نظمتها مديريات العمل في 26 محافظة ، وذلك بتوفير أكثر من 700 فرصة عمل في شركات القطاع الخاص ، معظمهم "ذوي همم".

ووجه الوزير السادة مديري المديريات بمتابعة تنفيذ "العقود" التي جرى تسليمها اليوم ،والتأكد من تطبيق شروط العمل ،خاصة الحد الأدنى للأجور،وكذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص في هذا الشأن .

كما وجه الوزير بتكثيف الجهود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال ،والاستمرار في حملات التفتيش المكثفة لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، خاصة تراخيص عمل الأجانب، والتأكد من صحة "عقود العمل" ،وتطبيق الحد الأدنى للأجور .

حضر فعاليات تسليم العقود السيد خالد عبدالله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، و أحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية ، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل.