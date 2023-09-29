- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في ألمانيا يتراجع إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 11:07 صباحاً - وكالات _ تراجع التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر، إلى أدنى مستوى له منذ أطلقت روسيا حربها ضد أوكرانيا العام الماضي، مما قد يكون بداية لانتهاء موجة التضخم المرتفع الذي أثقل كاهل أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأظهرت البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني الخميس، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين -المنسق مع الاتحاد الأوروبي- إلى 4.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، انخفاضا من 6.4 بالمئة في أغسطس. وهو ما جاء أفضل من التوقعات البالغة 4.5 بالمئة.
وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.5 بالمئة في أغسطس.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم أن ينخفض معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 4.5 بالمئة في سبتمبر من 5.2 بالمئة في أغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم في ألمانيا يتراجع إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.