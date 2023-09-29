مال وأعمال

التضخم في ألمانيا يتراجع إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في ألمانيا يتراجع إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 سبتمبر 2023 11:07 صباحاً - وكالات _ تراجع التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر، إلى أدنى مستوى له منذ أطلقت روسيا حربها ضد أوكرانيا العام الماضي، مما قد يكون بداية لانتهاء موجة التضخم المرتفع الذي أثقل كاهل أكبر اقتصاد في أوروبا.

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وأظهرت البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني الخميس، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين -المنسق مع الاتحاد الأوروبي- إلى 4.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، انخفاضا من 6.4 بالمئة في أغسطس. وهو ما جاء أفضل من التوقعات البالغة 4.5 بالمئة.

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وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.5 بالمئة في أغسطس.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم أن ينخفض ​​معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 4.5 بالمئة في سبتمبر من 5.2 بالمئة في أغسطس.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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