انت الأن تتابع خبر أسعار القمح تتجه لأطول سلسلة خسائر فصلية منذ سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتجه سعر القمح نحو تسجيل أسوأ سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عاما، وقد يستمر هذا الوضع طويلا ويتحول إلى المستوى الأساسي للأسعار.

وأدى الحصاد الوفير في أجزاء من نصف الكرة الشمالي إلى تعويض النقص الناتج عن التوترات المستمرة في البحر الأسود بعد إنهاء اتفاق الحبوب.

اذ هبطت العقود المستقبلية في بورصة شيكاغو بنحو 11 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتستعد للانخفاض الفصلي الرابع، بحسب وكالة(بلومبرغ) الجمعة.

ورغم إنهاء روسيا لاتفاق الممر الآمن للحبوب في تموز الماضي، الذي سمح لأوكرانيا بتصدير شحناتها، إلا أن الإمدادات الوفيرة أدت إلى تقييد الأسعار، وكانت روسيا واحدة من الدول التي جنت حصادا وفيرا.