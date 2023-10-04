مصر تعلن الإفراج عن بضائع بقيمة 53.7 مليار دولار منذ بداية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 12:14 صباحاً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري،اليوم، اجتماعًا، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية.

جاء الاجتماع بحضور، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، واللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، مؤكدًا أن العمل مستمر في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيًا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة.

14.3 مليار دولار إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض تناول قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، موضحًا أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 53.7 مليار دولار، كما بلغ إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 14.3 مليار دولار.

وأشار المتحدث الرسمي، أن في إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها وصل إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.

24.8 مليار دولار إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها

كما أوضح أنه تمت الإشارة كذلك إلى قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2023، مُشيرًا إلى أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 5.9 مليار دولار.

5.9 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها في سبتمبر

أضاف أن إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها وصل 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية.