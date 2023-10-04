نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. الحكومة تطلق مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 12:14 صباحاً - دوت الخليج – كشف مجلس الوزراء عن مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري والوزارات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي: “سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية”.

وأضاف: “وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، بحضور محافظ البنك المركزي المصري ووزراء التموين والمالية والزراعة والتجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والأمين العام للاتحاد، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

أكد مدبولي رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي المصري، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا جرى التنسيق لعقد هذا الاجتماع.

الأسبوع المقبل

واستعرض الاجتماع مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وجرى التوافق على الإعلان في الأسبوع المقبل عن التفاصيل كافة الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، والوزارات المعنية.

من جانبه، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إلى ما الاجتماعات التي عقدت مع مختلف الجهات المعنية؛ بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة.

المكون الدولاري

ولفت في هذا الصدد إلى العمل على توفير أي مكون دولاري يحتاج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري؛ بهدف تخفيض أسعار هذه السلع.

وأوضح أنه سيحري الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن؛ تحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.

أسعار مخفضة

وبدوره، أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، خلال الاجتماع، إلى التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وقال الوكيل إن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.