مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين توقع بروتوكول تعاون مع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 09:13 صباحاً - هاجر عطية – وقعت مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين برتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية؛ بهدف تذليل العقبات والتحديات كافة التي تواجه المستثمرين الصينين، أعضاء المؤسسة، في أثناء عملية الاستيراد والتصدير.

زيادة التبادل التجاري

ويستهدف البروتوكول زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون بين الطرفين، بغرض تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة المواتية للتصدير بما يساهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

البريكس

ويعد برتوكول التعاون تطبيقًا لخطوة انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، والتي ستسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين، والتوسع في تنفيذ المشروعات الإنتاجية مما يسهم في زيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتلاقى مع أهداف المؤسسة في المساهمة في عملية التنمية ودعم تطوير سياسات جيدة من شأنها التركيز على تعزيز المناخ الاقتصادي في مصر، بحسب بيان للمؤسسة.

ويهدف البروتوكول إلى المساعدة في حل مشكلات الشركات أعضاء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة، والاستفادة من المزايا والتيسيرات المقدمة من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

كما يستهدف التنسيق مع وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك لحل المشكلات الخاصة بصادرات الشركات أعضاء المؤسسة والتنسيق لعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية في الموضوعات ذات الصلة بنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

بيان المعاملة الجمركية

وأشار البيان إلى أن البروتوكول يهدف إلى تقديم المساعدة وبيان المعاملة الجمركية لصناعات التجميع، المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتشكيل حلقة وصل بين الشركات أعضاء المؤسسة والإدارة العامة لجمارك خدمات الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك القاهرة والمساعدة في حل كافة المشكلات المتعلقة بأعمال المؤسسة والمرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالعملية الجمركية.

كما يستهدف هذا التعاون التنسيق بشأن التحديات التي قد تواجه أعضاء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات الجمركية ووضع مقترحات لسبل حلها، والتنسيق بشأن خطط زيادة الصادرات بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية الدولة المصرية.