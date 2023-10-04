انت الان تتابع خبر وداعاً لنفط السعوديه..عُمان اكتشاف أكبر حقل نفطي سيجعلها تنافس روسيا و أمريكا بهذا التوقيت المتوصع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت سلطنة عمان عن اكتشاف حقل نفطي جديد يُعتبر الأكبر في البلاد منذ عقود. ومن المتوقع أن يكون لهذا الاكتشاف تأثير كبير على الاقتصاد العماني وأن يجعله ينافس الدول الكبرى المنتجة للنفط مثل السعودية والولايات المتحدة وروسيا.

وأعلنت شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" الأمريكية عن اكتشاف الحقل النفطي الجديد في محافظة الظاهرة. ويقدر أن الحقل الجديد يمكنه إنتاج 6000 برميل من النفط يوميًا.

صرحت الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، فيكي هولوب، أن الشركة قامت بحفر بئر استكشافية قريبة من الحقل النفطي في سلطنة عمان. وقدمت الشركة 6000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا خلال اختبار الإنتاج.

وأضافت هولوب أن هذا الاختبار هو الأعلى في عمان خلال العقد الأخير، وأن الشركة لا تزال تستفيد من تقنياتها في تحديد الخصائص تحت السطح في جميع أنحاء العالم.

وأشارت هولوب إلى أن البئر التي تم حفرها في بلوك 65 تعمل الآن للمبيعات بعد أقل من شهر من الانتهاء منها.

وصف الإنجاز بأنه ليس أقل من "رقم قياسي". وأشارت إلى أنه "علامة جيدة أخرى للإنتاج الصحي القادم من الشرق الأوسط". وأضافت "لدينا فرص إضافية في عمان للآبار الإضافية المشابهة لتلك الموجودة في الشرق الأوسط، والمماثلة لبلوك 65".

وأوضحت "هولوب" أن هذه الكتلة الخاصة (بلوك 65) تم منحها للشركة في عام 2019 بالتعاون مع وزارة الطاقة العمانية، وتظل الشركة "إيجابية بشأن الفرص" في بلد يُعد فيه "أكبر منتج مستقل".

وتمتلك شركة Occidental Oman, Inc محفظة واسعة تزيد عن 24000 كيلومتر مربع من مساحات المنبع الموزعة على ثمانية كتل برية، وقد أعلنت عن متوسط إنتاج إجمالي يبلغ 220.000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا (boed) في عام 2022.

ويشمل ذلك 201.000 برميل من السوائل و 110 مليون مكعب قياسي قدم من الغاز. وتعتبر سعي الشركة المستمر للاستفادة من الفرص في سوق الطاقة العالمي والابتكار من أسباب نجاحها المستمر في المستقبل، وفقًا للموقع المذكور.

وأشارت "هولوب" إلى أن هذه الكتلة الخاصة (بلوك 65) تم منحها للشركة في عام 2019 بالتعاون مع وزارة الطاقة العمانية، وتظل الشركة "إيجابية بشأن الفرص" في بلد يُعد فيه "أكبر منتج مستقل".

وتمتلك شركة Occidental Oman, Inc محفظة واسعة تزيد عن 24000 كيلومتر مربع من مساحات المنبع الموزعة على ثمانية كتل برية، وقد أعلنت عن متوسط إنتاج إجمالي يبلغ 220.000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا (boed) في عام 2022.

تعمل شركة XYZ بجد لتحقيق الابتكار واستغلال الفرص في سوق الطاقة العالمي. تحقق الشركة نجاحًا مستمرًا في هذا الصدد، حيث تنتج 201,000 برميل من السوائل و110 مليون مكعب قياسي قدم من الغاز. تعتقد الشركة أن هذا الإنجاز يعكس التزامها بتلبية احتياجات الطاقة في المستقبل وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم. تعتبر الشركة أن هذا الإنجاز هو نتيجة لجهودها المستمرة في الابتكار والتطوير والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن تستمر الشركة في تحقيق النجاح في المستقبل بفضل رؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالتطور والتحسين المستمر.