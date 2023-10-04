مال وأعمال

لأول مرة في تاريخ أمريكا.. مجلس النواب يعزل رئيسه كيفن…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر لأول مرة في تاريخ أمريكا.. مجلس النواب يعزل رئيسه كيفن… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 06:13 مساءً - وكالات – أعلن مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، عزل رئيسه كيفن مكارثي، في واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

predco_adv_2021

عزل مكارثي جاء بعد تصويت أعضاء المجلس على مشروع لسحب الثقة.

BonatMisr

وبعد التصويت، جرى الإعلان عن عزل مكارثي، وتعيين باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأميركي.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة في تاريخ أمريكا.. مجلس النواب يعزل رئيسه كيفن… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا