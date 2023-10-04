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نعرض لكم الان تفاصيل خبر لأول مرة في تاريخ أمريكا.. مجلس النواب يعزل رئيسه كيفن… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 06:13 مساءً - وكالات – أعلن مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، عزل رئيسه كيفن مكارثي، في واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
عزل مكارثي جاء بعد تصويت أعضاء المجلس على مشروع لسحب الثقة.
وبعد التصويت، جرى الإعلان عن عزل مكارثي، وتعيين باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأميركي.
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