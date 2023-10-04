نوفاك: خفض روسيا والسعودية لإمدادات النفط ساعد على توازن…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 08:13 مساءً - – قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إن الخفض المشترك لإمدادات النفط من السعودية وروسيا ساعد على تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية.

وأضاف نوفاك، الذي كان يتحدث لقناة تلفزيون روسيا-24 الإخبارية، أن حظر روسيا لصادرات البنزين والديزل كان له تأثير إيجابي على السوق المحلية للنقط.