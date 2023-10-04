الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف دون التوقعات في سبتمبر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 08:13 مساءً - وكالات _ أفاد تقرير التوظيف الصادر عن ADP، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 89 ألف وظيفة فقط في شهر سبتمبر، فيما توقع الخبراء إضافة 153 ألف وظيفة، وبانخفاض أيضاً عن مستويات الشهر الماضي التي وصلت لـ 180 ألف وظيفة.

هذا ويقدم تقرير ADP بعض المعلومات التي يمكن أن تفيد الفيدرالي الأمريكي في حربه ضد التضخم بسلاح رفع الفائدة.

ومع ذلك، يمكن أن تختلف أرقام ADP بشكل كبير عن أرقام الحكومة الرسمية، والذي يأتي يوم الجمعة.

ويقدر الاقتصاديون أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 170 ألف وظيفة في سبتمبر، بانخفاض عن زيادة قدرها 187 ألف وظيفة في أغسطس، وفقًا لتقديرات داو جونز.

وجاءت إضافة الاقتصاد الأمريكي للوظائف، وفقًا لتقرير الأربعاء، بشكل حصري تقريبًا من الخدمات، والتي ساهمت بـ 81 ألف وظيفة في المجموع، ومن هذا المجموع، جاء جميعهم تقريبًا من قطاع الترفيه والضيافة، الذي أضاف 92 ألف وظيفة.