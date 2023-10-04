- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحويلات المصريين بالخارج تتراجع 30.8% خلال العام 2022/2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 10:10 مساءً - دوت الخليج – أظهرت بيانات البنك المركزي المصري المصري تراجعا كبيرا في حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي 2022/2023، بنسبة بلغت 30.8%.
وذكر البنك المركزي المصري المصري، في بيان ميزان المدفوعات، أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 22.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مقابل نحو 31.9 مليار دولار العام المالي قبل السابق.
ولفت إلى أن التراجع في حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج كان من ضمن أسباب الحد من التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية لمصر.
وحقق ميزان المدفوعات لمصر فائضا كليا بلغ 882.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بعجز كلي بلغ 1.5 مليار دولار في العام السابق له، وشهد عجز حساب المعاملات الجارية تحسنا بمعدل 71.5%، ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحويلات المصريين بالخارج تتراجع 30.8% خلال العام 2022/2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.