تحويلات المصريين بالخارج تتراجع 30.8% خلال العام 2022/2023

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 10:10 مساءً - دوت الخليج – أظهرت بيانات البنك المركزي المصري المصري تراجعا كبيرا في حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي 2022/2023، بنسبة بلغت 30.8%.

وذكر البنك المركزي المصري المصري، في بيان ميزان المدفوعات، أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 22.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مقابل نحو 31.9 مليار دولار العام المالي قبل السابق.

ولفت إلى أن التراجع في حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج كان من ضمن أسباب الحد من التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية لمصر.

وحقق ميزان المدفوعات لمصر فائضا كليا بلغ 882.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بعجز كلي بلغ 1.5 مليار دولار في العام السابق له، وشهد عجز حساب المعاملات الجارية تحسنا بمعدل 71.5%، ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار.