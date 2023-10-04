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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: إيرادات السياحة ترتفع إلى 13.6 مليار دولار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 11:15 مساءً - دوت الخليج – أكد البنك المركزي المصري المصري استمرار تعافي وتصاعد الإيرادات السياحية لمصر في العام المالي المنقضي في يونيو الماضي، لتصعد إيرادات القطاع بنسبة 26.8% لتبلغ نحو 13.6 مليار دولار خلال عام 2022/2023، مقابل 10.7 مليار دولار في 2021/2022.
وقال البنك المركزي المصري المصري، في بيان ميزان المدفوعات اليوم الأربعاء، إن فائض الميزان الخدمي لمصر، بلغ 21.9 مليار دولار، في العام المالي 2022/2023، بفضل التحسن الملموس في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
ولفت البنك المركزي المصري، إلى أن عدد الليالي السياحية ارتفع بمعدل 27.6% ليسجل نحو 146.1 مليون ليلة، وبلغ معدل زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر 35.6% ليسجل 13.9 مليون سائح.
المركزي: عجز ميزان المعاملات الجارية يتراجع إلى 4.7 مليار دولار في 2022/2023
يذكر أن ميزان معاملات مصر مع العالم الخارجي حقق فائضا كليا بلغ 882.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بعجز كلي بلغ 1.5 مليار دولار في العام السابق له، وشهد عجز حساب المعاملات الجارية تحسنا بمعدل 71.5%، ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار.
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