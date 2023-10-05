فوائد الدين الخارجي ترفع عجز ميزان دخل الاستثمار إلى 17.3…

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 أكتوبر 2023 02:15 مساءً - دوت الخليج – ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار لمصر بنسبة 9.9% خلال عام 2022/2023، ليسجل 17.3 مليار دولار مقابل 15.8 مليار دولار في ذات العام السابق له.

وأرجع البنك المركزي المصري، في بيان عن مؤشرات ميزان المدفوعات، أسباب ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار إلى ارتفاع المدفوعات عن دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتصل إلى 19.5 مليار دولار مقابل 16.8 مليار دولار، مدعومة بشكل أساسي بزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.

وكشف عن سداد مصر فوائد دين للعالم الخارجي بقيمة 6.15 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بنحو 2.777 مليار دولار في العام السابق له.

ويمثل ميزان دخل الاستثمار الفرق بين العوائد المحصلة والمدفوعة من وإلى العالم الخارجي عن كل من: استثمارات محفظة الأوراق المالية، والاستثمار المباشر، والودائع المصرفية، والدين الخارجي.

على الجانب الآخر، لفت البنك المركزي المصري إلى ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 دولار لتسجل 2.1 مليار دولار مقابل 996.5 مليون دولار في ذات فترة المقارنة، نتيجة لارتفاع الفوائد المحصلة على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.